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سان جيرمان يواجه "مصيبه" بسبب اللعب المالي النظيف

الجمعة 25 مايو 2018 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يواجه "مصيبه" بسبب اللعب المالي النظيف



وكالات / سما /

كشفت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان في موقف لا يحسد عليه بشأن قانون اللعب المالي النظيف، خصوصاً بعد خروجه للعام الثاني على التوالي من دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وأكدت شبكة “RMC” أن اللعب المالي النظيف سيتسبب في العديد من العقوبات على باريس سان جيرمان في الفترة القادمة وأن القرارات لن تتأخر وقريبة من الإصدار.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن باريس سان جيرمان سيعاني مع قانون اللعب المالي النظيف، بعدما صرف أموال خياليه في صفقات الصيف الماضي، خصوصاً صفقة نيمار الذي فسخ عقده مع برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وانتداب كيليان مبابي من موناكو بنظام الإعارة مع بند أحقية الشراء مقابل 160 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، أن أندية أوروبا تضع عينها على لاعبي باريس سان جيرمان، المتوقع خروجهم في الصيف القادم من أجل سد النقوصات المالية الكبيرة في أروقة النادي الباريسي.

وقالت الصحيفة الفرنسية أن، المدافع ماركينيوس والمهاجم إدينسون كافاني أبرز الأسماء التي من المتوقع خروجها من باريس سان جيرمان الصيف القادم، بالإضافة إلى الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه، ولاعب الوسط الفرنسي الشاب أدريان رابيو.

 

وأنهت الصحيفة تقريرها، بأن ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي أبرز المتابعين لموقف باريس سان جيرمان المالي من أجل التعاقد مع بعض لاعبيه الموسم القادم.

#باريس سان جيرمان

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