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سفارة فلسطين في إيطاليا تنهي فعاليات الاسبوع الثقافي

الجمعة 25 مايو 2018 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أنهت سفارة دولة فلسطين في إيطاليا فعاليات الاسبوع الثقافي الذي أقامته على مدار عدة أيام خلال الفترة الممتدة من 14 الى 22 أيار 2018 وكان بمناسبة مرور 70 عام على النكبة الفلسطينية وجاء تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية "، مع العلم أن بعض النشاطات تمت بالتعاون مع الجالية الفلسطينية في روما وبعض المؤسسات الثقافية الايطالية .

بدأ الأسبوع بفعالية إحياء ذكرى النكبة ال 70 في مقر السفارة وذلك بمشاركة ممثلين عن المؤسسة الرسمية الايطالية والقوى السياسية وسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ومؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال ورؤساء واعضاء الجاليات الفلسطينية والعربية والمتضامنين الايطاليين والعديد من الصحفيين.

كما تم عرض ثلاثة أفلام عن القضية الفلسطينية في المركز الثقافي الفرنسي سانت لويس التابع للسفارة الفرنسية لدى حاضرة الفاتيكان.

وتم إفتتاح معرض التراث والاعمال اليدوية الفلسطينية ، ومعرض الكتاب الفلسطيني المترجم للغة الايطالية ، بالتعاون مع مشروع إل سي ومركزعناتا الثقافي وجمعية النجدة الاجتماعية الثقافية الفلسطينية (فرع روما) ، حيث عرضت الاثواب فلسطينية ، مطرزات ، أزياء تراثية ومعاصرة ، حقائب ومحافظ ، أعمال يدوية أخرى لمدة ثلاثة أيام في مقر جمعية ميله فيوره وسط العاصمة روما .

كما تم إفتتاح معرض التراث والاعمال اليدوية الفلسطينية في قاعة الاعلام في مقر منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "منظمة الفاو" بالتعاون مع مشروع إل سي ومركزعناتا الثقافي .

وإنتهت فعاليات الاسبوع الثقافي بعمل إفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان الكريم لأبناء الجالية الفلسطينية والاصدقاء الايطاليين وطاقم السفارة وللاخوات ضيفات الاسبوع الثقافي.

#إيطاليا #سفارة فلسطين

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