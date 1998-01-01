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طهران : نعلم كل ما يجري في القواعد العسكرية بالسعودية ودول الجوار!

الجمعة 25 مايو 2018 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : نعلم كل ما يجري في القواعد العسكرية بالسعودية ودول الجوار!



طهران /وكالات /

أعلن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن بلاده تعلم ما يجري في القواعد العسكرية في الأردن والإمارات وقطر والسعودية.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن بوردستان تأكيده اليوم أن لدى بلاده "إشراف استخباراتي على القواعد العسكرية في الأردن والإمارات وقطر والسعودية".

وأكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالجيش الإيراني أن قوات بلاده المسلحة "تشرف اليوم على جميع تحركات الأعداء وتمتلك القدرة الاستخباراتية الجيدة".

واستطرد في هذا السياق قائلا: "نحن نعرف ما الذي يجري في القواعد العسكرية في الأردن والإمارات وقطر والسعودية وعدد سفن العدو في الخليج .. وتصرفات الأعداء أيضا".

وشدد بوردستان على أن بلاده لن تكون "البادئ في أي حرب أبداً لكن إذا تحولت التهديدات إلى شكل عملي سنرد عليها أينما كانت".

وقال العميد الإيراني أيضا: "نحن لا نسعى للسيطرة على مكان خارج إيران لكن هذا لا يعني بالضرورة عدم المضي قدما من أجل تعزيز قدرتنا الدفاعية".

ورأى العميد الإيراني أن انتصار الثورة الإسلامية في بلاده كان بمثابة "صدمة سياسية للأمريكيين، صدمة قد أربكتهم وأفشلت جميع حساباتهم".

كما لفت إلى إن بلاده تواجه "أشكالا جديدة من العقوبات، إذ يجب زيادة الجاهزية بما يتناسب مع التهديدات وإيجاد قدرات دفاعية جديدة".

المصدر: تسنيم

#ايران #السعودية #الاردن #الامارات #قطر

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