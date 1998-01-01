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الاحتلال يفرج عن اربعة صحفيين من الخليل بعد اعتقال دام 22 شهرا

الجمعة 25 مايو 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن أربعة صحفيين من إذاعة السنابل في مدينة دورا جنوب الخليل، بعد اعتقال دام 22 شهرا، بحجة التحريض على مقاومة الاحتلال.

وأكدت منى أبو شرار والدة الصحفي حامد النمورة، ان الاحتلال افرج عن الصحفيين صباح اليوم على حاجز الظاهرية جنوب الخليل، وهم: منتصر نصار، نضال عمرو، واحمد الدراويش، وحامد النمورة.

وأشارت أبو شرار، الى ان قوات الاحتلال أغلقت الاذاعة منذ عامين وصادرت معدات واجهزة البث، واعتقلت كافة طاقم إذاعة السنابل، مبينة ان الاحتلال حاكم الصحفيين على مهنتهم وحق الصحافة بنقل الحدث من خلال الإذاعة والتي كفلتها القوانين الدولية والشرائع الدولية وحقوق الانسان.

#الاحتلال

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