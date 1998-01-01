جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن قتل المتظاهرين العزل في غزة!

الجمعة 25 مايو 2018 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن قتل المتظاهرين العزل في غزة!



القدس المحتلة/سما/

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسين قدمهما عدد من المراكز والمنظمات الحقوقية لمنع الجنود الإسرائيليين من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في غزة.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، اليوم الجمعة، في بيان له: "تبنت المحكمة ادعاءات الجيش الإسرائيلي بالكامل، وقالت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرا جديا على الجنود والمواطنين في إسرائيل، متجاهلين أن المتظاهرين كانوا عزلا وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود".

وأكد كل من مركز "عدالة" ومركز "الميزان" على أن "المحكمة تجاهلت الأدلة والبينات التي قدمت ضمن الالتماس، والتي شملت شهادات جرحى وتقارير منظمات دولية وثقت القتل وإصابة المدنيين في غزة".

كما شدد على أنها "رفضت الاطلاع على المقاطع المصورة التي توثق بعض حالات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل"، مشيرا إلى أن "المحكمة تبنت رواية الجيش الإسرائيلي دون فحص أو تدقيق".

وقال المركزان إن "هذا القرار يتعامل مع المتظاهرين كمصدر خطر على حياة سكان إسرائيل وجنودها، الأمر الذي يشرعن إطلاق النار عليهم بحسب قرار المحكمة العليا".

وقتل الجنود الإسرائيليون منذ بدء المظاهرات السلمية في 30 مارس لغاية اليوم 115 مدنيا فلسطينيا، بينهم 15 طفلا.

#اسرائيل #غزة #متظاهرين #قتل

أخبار ذات صلة

مدرسة صور باهر - ارشيف

لاول مرة ..المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على إغلاق مدرسة بالقدس المحتلة

القسام - حماس

المحكمة الأوروبية العليا تحكم ببقاء حماس على لائحة الاتحاد للإرهاب

عهد التميمي

شاهد الفيديو: عهد التميمي في قاعة المحكمة الإسرائيلية التي رفضت الافراج عنها

الرئيس مع اعضاء المحكمة الدستورية

المحكمة الإدارية بغزة تقرر إلغاء قرار الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية

مواجهات- ارشيف

قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه الشبان المتظاهرين شرقي غزة

السنوار

السنوار : مشروع المصالحة ينهار والقسام ستقنص كل جندي اسرئيلي يطلق رصاصة على المتظاهرين

الأكثر قراءة اليوم

ميدل ايست افيرز : مشاورات اسرائيلية امريكية مكثفة لاستبعاد دحلان والبرغوثي من خلافة الرئيس عباس

هكذا تستعد اسرائيل ليوم المعركة المقبل مع حماس

الجنرال "يوم توف سامية" : حماس لا تستطيع الاعتراف باسرائيل ولن تعقد "تهدئة طويلة" معنا

"ريشت كان" تنفي تصريحات منسوبة للقناة حول رسالة من فرج إلى رئيس "الشاباك"

شهيدان متأثران بجراح أصيبا بها خلال مسيرات العودة في قطاع غزة

ضربة صاروخيّة إسرائيليّة على مطار الضبعة بحمص

ولي عهد الأردن يخرج عن المألوف احتفالاً بتخرج شقيقته (فيديو وصور )

الأخبار الرئيسية

الشهيد عزيز عويسات

تشريح جثمان الشهيد عويسات: جلطة قلبية بعد اعتداء الاحتلال الاسرائيلي عليه بوحشية في سجن "ايشل"

السنوار - ارشيف

إيكونوميست : السنوار البراغماتي الشرس.. هل يصبح زعيم فلسطين؟

غزة -ارشيفية

والا العبري يكشف: الأمم المتحدة تنسق لعقد لقاء رباعي لحل أزمات غزة وهذه تفاصيله

القدس المحتلة

الإحتلال يعزز قواته في القدس تحسبا لوقوع مواجهات واستعدادات في غزة لمسيرات العودة

المتطرف بانيت

المتطرف بانيت في غلاف غزة : أدعم الهدنة مع حماس