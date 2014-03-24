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تشريح جثمان الشهيد عويسات: جلطة قلبية بعد اعتداء الاحتلال الاسرائيلي عليه بوحشية في سجن "ايشل"

الجمعة 25 مايو 2018 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشريح جثمان الشهيد عويسات: جلطة قلبية بعد اعتداء الاحتلال الاسرائيلي عليه بوحشية في سجن "ايشل"



القدس المحتلة / سما /

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن أن النتائج الأولية لعملية تشريح الأسير الشهيد عزيز عويسات اليوم الجمعة، والتي تم الإنتهاء منها قبل قليل في معهد الطب العدلي الإسرائيلي أبو كبير، وبمشاركة الطبيب الفلسطيني ريان العلي مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني، تفيد بأن سبب الوفاة المباشر جلطة قلبية حادة أدت الى إستشهاده

 

وأوضح الطبيب الفلسطيني ريان العلي، ان عملية التشريح أظهرت أن الأسير عويسات عانى من عدة مشاكل في القلب، تمثلت في إنغلاق وإنسداد حاد في الشرايين الرئيسية وتضخم في عضلاته، أدت الى تلف وتعطيل لكل أجهزته موضحا أنه خلال عملية التشريح ظهر على جسد الأسير الشهيد عويسات بعض القدمات، والتي كانت على شكل بقع ظاهرة في عدة أنحاء من جسسمه.

 

وأكدت الهيئة ووفقا لشهادات العديد من الأسرى في سجن ايشل، أن الشهيد عويسات تعرض الى إعتداء وحشي خلال نقله من القسم، وأن الإستفراد فيه تواصل بعد نقله الى الزنازين، وأنه نقل منها الى المستشفى في غيبوبة.

 

وفيما يتعلق بتسليم جثمان الشهيد عويسات، قالت الهيئة أنه وفقا لقرار المحكمة من المفروض أن يكون اليوم، ولكنه لم يتم التسليم حتى اللحظة، كما انه لم يتم الكشف عن موعد تسليم الجثمان، ولم يتم إبلاغ مدير معهد الطب العدلي الفلسطيني ولا أي جهة فلسطينية رسمية عن موعد للتسليم.

 

يذكر أن الشهيد عويسات (54 عاما) من جبل المكبر في القدس، اعتقل بتاريخ 24/3/2014، وحكم بالسجن لـ30 عاما، وأصيب بنزيف حاد وجلطة قلبية نتيجة الاعتداء الهمجي عليه من قبل قوات القمع في سجن "ايشل" بتاريخ 2/5/2018، حيث دخل في غيبوبة ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى الرملة ومنها الى مستشفى "أساف هروفيه"، إلا أن حالته الصحية تدهورت أكثر، لينقل بعد ذلك إلى مستشفى "تل هشومير" بوضع حرج، وقبل أيام قليلة تم إعادته إلى مستشفى "أساف هروفيه" حيث استشهد فيها.

#الشهيد عزيز عويسات #تشريح

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