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المحكمة الإسرائيلية العليا تؤيّد استخدام القوة ضد متظاهري مسيرات العودة

الجمعة 25 مايو 2018 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحكمة الإسرائيلية العليا تؤيّد استخدام القوة ضد متظاهري مسيرات العودة



القدس المحتلة / سما /

أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا الخميس، قرارا أيّدت فيه استخدام الجيش القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وفي حكمها الواقع في 41 صفحة، والصادر بإجماع قضاتها الثلاثة، رفضت المحكمة التماسا تقدّمت به في نيسان / إبريل منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، وتطالب فيه بإجبار الجيش على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة إستير حيوت، إن المحكمة أيّدت موقف الحكومة القائل، إن المحتجين على الحدود بين اسرائيل وغزة ليسوا متظاهرين سلميين، بل هم أطراف في "نزاع مسلح" بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على القطاع وتعتبرها إسرائيل "إرهابية".

#المحكمة الإسرائيلية #غزة #مسيرات العودة

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