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والا العبري يكشف: الأمم المتحدة تنسق لعقد لقاء رباعي لحل أزمات غزة وهذه تفاصيله

الجمعة 25 مايو 2018 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والا العبري يكشف: الأمم المتحدة تنسق لعقد لقاء رباعي لحل أزمات غزة وهذه تفاصيله



عكا للشؤون الإسرائيلية

كشق موقع "والا" العبري، صباح اليوم الجمعة، عن قيام المبعوث الخاص للإمم المتحدة للشرق الاوسط، نيكولاي مليدينيوف، بالتنيسق لعقد لقاء رباعي،  لحل الأزمات الانسانية بقطاع غزة.

وقال الموقع العبري، إن مليدينيوف ينسق لعقد لقاء يجمع ممثلين عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومصر مع وفد من الأمم المتحدة، لوضع آليات فورية لحل الأزمات الإنسانية بقطاع غزة.

وذكر الموقع العبري، أن اللقاء قد يكون خلال الأسابيع القادمة، أو خلال شهر رمضان. مضيفا، انه سيتم خلالها الإعلان عن البدء بتطبيق مشاريع انسانية واقتصادية تم المصادقة عليها من قبل الدول المانحة.

وأشار الموقع العبري، الى أن مليدينيوف، حذر قبل أيام من خطورة الوضع الاقتصادي والصحي والإنساني المتدهور بقطاع غزة.

وزعم الموقع العبري،نقلا  عن مصادر إسرائيلية قولها، إن السلطة الفلسطينية، هي من تفشل أي مجهودات إسرائيلية أو محلية، او إقليمية لحل الأزمات بقطاع غزة. وأضافت أن هناك تخوفات من رفض السلطة المشاركة بهذا الاجتماع الذي يدعو له مليدينيوف.

#الأمم المتحدة #غزة #الاحتلال

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