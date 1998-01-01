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شرطة الإحتلال تعزز قواتها بمدينة القدس المحتلة تحسبا لوقوع مواجهات

الجمعة 25 مايو 2018 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الإحتلال تعزز قواتها بمدينة القدس المحتلة تحسبا لوقوع مواجهات



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية عززت من قواتها بالقدس، تحسبا لوقوع مواجهات بعد صلاة الجمعة الثانية من رمضان.

ووفقا للقناة الثانية، نشرت الشرطة الإسرائيلية، وشرطة حرس الحدود، المئات من عناصرها بمدينة القدس،  وقامت بفرض إجراءات أمنية مشددة استعدادا لصلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

وقالت القناة الثانية، إن وزير الامن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، سيجري اليوم جلسة تقدير موقف أمنية، للاطلاع على استعدادات الشرطة لمواجهة أي تظاهرات قد تحدث بعد صلاة الجمعة داخل ساحات المسجد الأقصى.

#الاحتلال #القدس #شرطة

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