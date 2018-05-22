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الإعلامي الحكومي: المساعدات التي دخلت غزة قيمتها حوالي (199) ألف دولار

الجمعة 25 مايو 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي الحكومي: المساعدات التي دخلت غزة قيمتها حوالي (199) ألف دولار



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي صباح اليوم الجمعة، أنّ قيمة المساعدات التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح البري منذ فتحه خلال شهر رمضان المبارك حتي اللحظة بلغت ما يقارب (199) الف دولار.

وقال المكتب في بيان له، إنّه ترسيخا لمبادئ الشفافية والنزاهة ومنعا لحدوث أي مبالغات أو مغالطات فيما يخص الكميات والأعداد، جاء هذا التقرير مفصلا بالأرقام والإحصاءات الرسمية لبيان مجمل المساعدات والبضائع التي وصلت لقطاع غزة، وبيان حركة المسافرين، وعدد الجرحى الذين تم تحويلهم خارج قطاع غزة للعلاج جراء اصابتهم خلال مسيرات العودة الكبرى، حتى تاريخ ٢٢مايو ٢٠١٨م.

أولا: حركة السفر عبر معبر رفح:

تم الاعلان عن فتح معبر رفح استثنائيا منذ يوم السبت الموافق 12/5 وحتى نهاية شهر رمضان الكريم، واشتملت كشوف المغادرين من قطاع غزة والذين بلغ عددهم الإجمالي حتى 22/05/2018 (4277) مسافر:

(2496 كشوف مسافرين)،

(708 جوازات مصرية)،

(1073 تنسيقات)، وبمتوسط يومي لإجمالي المسافرين (388) مسافر، بينما كان عدد المرجعين الكلي (490 شخصا).

وبيانه بالنسب المئوية يمثل: 58‎%‎ كشوف مسافرين، و17% جوازات مصرية، و25% تنسيقات

ثانيا: المساعدات الخارجية:

وصلت لقطاع غزة عبر معبر رفح العديد من القوافل حملت مساعدات خارجية من عدة جهات بما قيمته: (199 ألف دولار) تقريبا، كانت عبارة عن طرود غذائية، وأدوية ومستلزمات طبية. وأشرف على استلامها لجان مفروزة من: وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ويتم تسليم الأدوية والمساعدات الطبية لوزارة الصحة، والغذائية لوزارة التنمية الاجتماعية. وهذا بيان ما تم استلامه:

-           3000 طرد غذائي مقدم من الأزهر الشريف، بقيمة 43 ألف دولار

-           212 طرد غذائي ومواد تموينية متنوعة بقيمة 28 ألف دولار مقدمة من الغرفة التجارية المصرية

-           31 مشطاح أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الهلال الأحمر المصري بقيمة 49 ألف دولار

-           11 مشطاح أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من د. وليد الكيالي لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني بقيمة 27 ألف دولار.

-           41 مشطاح أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الجمعية الإسلامية للإغاثة (أراضي 48).

ثالثا: حركة البضائع:

بلغ اجمالي الشاحنات الواردة من السلع والبضائع والمحروقات عبر معبر رفح من بداية مايو وحتى 22/05 ما مجموعه (330) شاحنة وفق التفصيل التالي:

-           1358.5 طن مواد غذائية وتموينية متنوعة

-           22 طن مجمدات

-           6748 طن مواد بناء

- 16 طن مواد تنظيف

-           53 طن خومر ورق

-           20 مشطاح مستحضرات تجميل

-           28 طن دهانات

-           845500 لتر بنزين

-           2205500 لتر سولار

رابعا: الجرحى المحولين للعلاج بالخارج:

بلغ اجمالي الجرحى (13190) جريحا، منهم 332 اصابة خطيرة، وهناك المئات من الجرحى بحاجة للتحويل الخارجي، وتواصلت وزارة الصحة مع العديد من الجهات التي استجابت وبدأت باستقبال الجرحى.

-           مصر (3) جرحى

-           الأردن (30) جريح

#مساعدات #غزة

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