محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الاداري للأسير محمد الزغاري للمرة الثالثة

رام الله/سما/

جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري للمرة الثالثة على التوالي للاسير محمد يوسف الزغاري (25عامًا)، من مخيم الدهيشة بمدينة بيت جنوب الضفة الغربية لمدة ستة اشهر.

وصادق قاضي محكمة "عوفر" العسكرية على قرار التجديد، بغياب الاسير الزغاري ومحاميه عن الجلسة نظرا لقرار مقاطعة الاسرى محاكم الاحتلال الادارية احتجاجا على كونها محاكم صورية.

وتم تجديد الاداري للمعتقل الزغاري، بزعم أنه من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانه يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش، حسب النيابة العسكرية الاسرائيلية.