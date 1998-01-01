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أردوغان: قمة اسطنبول اتخذت قرارات مهمة والقدس عاصة فلسطين

الجمعة 25 مايو 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: قمة اسطنبول اتخذت قرارات مهمة والقدس عاصة فلسطين



وكالات

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن القدس عاصمة دولة فلسطين، موضحا أن القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة من "تل أبيب" إلى المدينة المقدسة لن يغير من الأمر شيئا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، خلال مقابلة تلفزيونية، تطرق خلالها للعديد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الدولية والمحلية.

وأضاف أردوغان قائلًا "الكل يعلم تمام العلم أن القدس عاصمة فلسطين، فعليك (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) أن تعرف ذلك أيضًا، ورفضك لهذا لا يغير في الأمر شيئا".

وتابع أردوغان قائلًا "لقد أعلنا (خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي) قائمة قرارات مكونة من 30 مادة، من بينها مواد متعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، ومستوطناتها غير القانونية الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية".

كما أشار إلى القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول الجمعة الماضية، مؤكدا أن المجتمعين فيها اتخذوا سلسلة قرارات مهمة داعمة للفلسطينيين، ورافضة للعدوان الإسرائيلي بحقهم.

 
#تارمب #اردوغان

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