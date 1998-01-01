اسرائيل تقرر هدم وترحيل سكان تجمع بدو الخان الأحمر شرق القدس

القدس/سما/

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الخميس، قىارا يقضي بهدم تجمع الخان الأحمر أبو حلو الذي يقطنه 35 عائلة بدوية ومدرسة الإطارات شرق القدس المحتلة، وترحيل سكان التجمع إلى ما يسمى " ببوابة القدس" في بلدة العيزرية.

وقال رئيس التجمع عيد خميس جهالين إنه أبلغ بقرار المحكمة مساء الخميس، إلا أنه وسكان التجمع يرفضون تنفيذ هذا القرار.

وأكد أنه لا بديل عن تجمع الخان الأحمر الذي يقطنوه منذ عام 1953، سوى العودة إلى منطقة تل عراد في النقب التي رحلوا منها قسرا.

وأوضح جهالين أنه عقدت في تاريخ 25 – 4 – 2018 جلسة في المحكمة العليا، للنظر في إعتراضهم على قرار الترحيل، وصدر حينها قرار يقضي بمنح سكان

الخان الأحمر مدة 10 أيام لإيجاد بديل لهم غير المقترح في بوابة القدس بالعيزرية.

وانتقد جهالين دور الوفد المفاوض الذي وقع في أوسلو على أن منطقة " س " خالية من السكان.

وأضاف:" ترحيلنا من تجمع الخان الأحمر يعتبر تنفيذا لإتفاقية " وادي عربة" التي وقعها الجانبين الأردني والإسرائيلي، ويقضي بشق طريق السلام الذي

يربط تل أبيب بالأردن، على حساب السكان البدو القاطنين في الخان".

وبين جهالين أن السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت منذ 4 سنوات التعامل مع التجمعات البدوية شرقي القدس، ومنعت المؤسسات الدولية أيضا من التعامل

معها، بعد أن كشف المحامي الإسرائيلي لهم الاتفاقيات التي أبرمت بين الأطراف الفلسطيني والأردني والإسرائيلي.

وأشار إلى أنه من المتوقع تنفيذ قرار الهدم والترحيل لسكان تجمع الخان الأحمر في أي لحظة.

ويبلغ عدد التجمعات البدوية شرقي مدينة القدس المحتلة 23 تجمعا بدويا، ويقطن فيها 5 آلاف مواطن