هنية يتلقى رسالة هامة من طهران ماذا حملت في طياتها؟

غزة/سما/

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم الخميس، رسالة من علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران.

وقدم لاريجاني التهاني لهنية بحلول شهر رمضان المبارك، قائلا: "إن رمضان يمثل مجالا لتعزيز ألوان والتناغم والوحدة بين الشعوب المسلمة وفرصة سانحة لحل العقد المثيرة للخلاف داخل المجتمع الإسلامي".

وأضاف انه على يقين تام بأن التماسك والتضامن بين الدول الإسلامية سيؤديان إلى الأمن والاستقرار المستدامة في العالم الإسلامي.

ورحب باسم مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإيرانية، بتعزيز التعاون الوثيق عن طريق الحوار والتعامل البناء مع مثقفين ومفكرين للسعي وراء إيجاد الوحدة والتكامل لحلحلة المشاكل، والقضاء على التهديدات التي تواجهها الأمة الإسلامية.