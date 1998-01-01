الأمير وليام يقرر زيارة اسرائيل والأراضي الفلسطينية مطلع يونيو المقبل

القدس/سما/

أعلن قصر كنسينغتون الخميس أن الأمير وليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش البريطاني، سيقوم في نهاية حزيران/يونيو المقبل بزيارة رسمية تشمل كلا من الاردن واسرائيل والاراضي الفلسطينية.

وأوضح القصر في بيان أن الامير وليام سيستهل جولته الشرق أوسطية في الاردن في 24 حزيران/يونيو قبل ان يتوجه في اليوم التالي الى اسرائيل. وفي 26 حزيران/يونيو سيزور الامير البريطاني القدس وتل أبيب قبل ان يتوجه في اليوم التالي الى رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكان القصر أعلن في آذار/مارس ان هذه الزيارة، الاولى على الاطلاق لوريث للعرش البريطاني، ستجري في الصيف ولكنه لم يكشف في حينه عن جدولها الزمني.

وقال قصر كنسينغتون يومها إن "هذه الزيارة ستجري بطلب من حكومة جلالتها وقد لقيت ترحيبا من جانب السلطات الاسرائيلية والاردنية والفلسطينية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "إنها زيارة تاريخية والأولى من نوعها وسيتم استقباله هنا بحماس شديد".

وقال مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنها زيارة مهمة "نتطلع بأن تسهم في تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين".

ولم يسبق لفرد من العائلة الملكية البريطانية بهذا المستوى الرفيع أن قام بزيارة رسمية الى اسرائيل منذ قيام الدولة العبرية في 1948.

وتعود آخر زيارة رسمية لفرد من العائلة الملكية البريطانية لاسرائيل الى 2007 وقد قام بها يومها دوق غلوستر. وفي 1998 قام دوق كينت بزيارة رسمية الى الدولة العبرية.

وزيارة الامير وليام المرتقبة الى الاراضي الفلسطينية ستكون الاولى من نوعها على الاطلاق، إذ لك يسبق ان قام أي من افراد العائلة الملكية بزيارة رسمية الى الاراضي الفلسطينية.

وكان ولي العهد البريطاني الامير تشارلز شارك في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 في جنازة رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين في القدس، كما انه عاد وزار المدينة في ايلول/سبتمبر 2016 لحضور جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز.

ولكن بما ان أيا من هاتين الزيارتين لم يجر بطلب من وزارة الخارجية فهما لا تعتبران زيارتين رسميتين.