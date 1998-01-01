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"حركة فتح " تواصل مشروع "تكية الخير لأهل الخير" بمحافظة رفح

الجمعة 25 مايو 2018 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 تواصل حركة فتح ساحة غزة "محافظة رفح لليوم الثالث في" مشروع "تكية الخير لأهل الخير" لمساعدة الاسر المستورة على سد رمقهم، في ظل المعاناة وقلة الدخل المادي لتلك الأسر في شهر رمضان المبارك.

وتم توزيع الوجبات علي المناطق الجغرافية المهمشة بشكل منظم وتقسيمهم الي ستة مناطق لتصل الى اكبر قدر ممكن في الاماكن الاشد فقراً بالمحافظة.

قدمت الحركة اكثر من 10000 وجبة افطار لكل من لا يجد طعاماً في بيته في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع في الشهور الاخيرة.

وقد اقرت الحركة عدة مشاريع ستطبقها تباعاً في هذا الشهر الفضيل من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني.

#فتح #رمضان #فقراء

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