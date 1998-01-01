جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعيد اعتقال المقدسي "موسى حمادة" لحظة الإفراج عنه

الجمعة 25 مايو 2018 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد اعتقال المقدسي "موسى حمادة" لحظة الإفراج عنه



رام الله/سما/

اعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، اعتقال أسير مقدسي بعدما أفرج عنه في وقت سابق اليوم الخميس، من سجن النقب الصحراوي جنوب فلسطين المحتلة.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين في بيان لها، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المقدسي موسى حمادة (48 عامًا)، من سكان قرية صور باهر جنوب مدينة القدس، عقب تحرره من سجن "النقب"، وانتهاء مدة حكمه البالغة سبع سنوات ونصف.

وأضافت اللجنة، أن قوات الاحتلال نقلت الأسير حمادة إلى مركز توقيف "المسكوبية" التابع لشرطة الاحتلال غرب القدس، مؤكدة أنه تم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الجمعة.

#احتلال #اعتقال

أخبار ذات صلة

مصادر لـ"سما": عباس يعيد الحرس القديم لـ"اللجنة" المركزية لفتح

محمد مرتجى

سلطات الاحتلال تقرر مواصلة اعتقال "محمد مرتجى " ممثل "تيكا" التركية بغزة

عهد التميمي- ارشيف

الاحتلال يمدد اعتقال "عهد التميمي" ويعتقل والدها

صفحة الأمن الداخلي

غزة : اعتقال عميل مع الاحتلال من خلال رسالة عبر صفحة " الأمن الداخلي "

الشهيد ابراهيم أبو ثريا

مؤثر.. فيديو لحظة استشهاد الشاب "ابراهيم أبو ثريا"

الدكتور رمزي عابد

اعتقال اكاديمي عبر " ايرز" بتهمة العمل بوحدة " الهاكر" التابعة لحماس وعائلته تنفي الاتهامات

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد : تعطيل عمل البنوك في غزة بعد الاعتداء على أحد البنوك

قناة اسرائيلية : وفد روسي زار غزة سرا امس و التقى قيادة حماس

محمد صلاح يرفض الإفطار يوم نهائي دوري أبطال أوروبا

هكذا تستعد اسرائيل ليوم المعركة المقبل مع حماس

الجنرال "يوم توف سامية" : حماس لا تستطيع الاعتراف باسرائيل ولن تعقد "تهدئة طويلة" معنا

"ريشت كان" تنفي تصريحات منسوبة للقناة حول رسالة من فرج إلى رئيس "الشاباك"

إصابة جندي إسرائيلي بجروح حرجة جدا خلال اقتحام مخيم الأمعري

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

والا العبري يكشف: الأمم المتحدة تنسق لعقد لقاء رباعي لحل أزمات غزة وهذه تفاصيله

القدس المحتلة

شرطة الإحتلال تعزز قواتها بمدينة القدس المحتلة تحسبا لوقوع مواجهات

الشاباك- ارشيف

الشاباك يزعم: اعتقال خلية فلسطينية نفذت عمليات اطلاق نار قرب رام الله

المتطرف بانيت

المتطرف بانيت في غلاف غزة : أدعم الهدنة مع حماس

مسيرات - ارشيف

شهيدان متأثران بجراح أصيبا بها خلال مسيرات العودة في قطاع غزة