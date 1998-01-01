الاحتلال يعيد اعتقال المقدسي "موسى حمادة" لحظة الإفراج عنه

رام الله/سما/

اعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، اعتقال أسير مقدسي بعدما أفرج عنه في وقت سابق اليوم الخميس، من سجن النقب الصحراوي جنوب فلسطين المحتلة.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين في بيان لها، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المقدسي موسى حمادة (48 عامًا)، من سكان قرية صور باهر جنوب مدينة القدس، عقب تحرره من سجن "النقب"، وانتهاء مدة حكمه البالغة سبع سنوات ونصف.

وأضافت اللجنة، أن قوات الاحتلال نقلت الأسير حمادة إلى مركز توقيف "المسكوبية" التابع لشرطة الاحتلال غرب القدس، مؤكدة أنه تم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الجمعة.