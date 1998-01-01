جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة في غزة تصدر توضيحاً هاماً حول حادثة "البنك" في رفح

الجمعة 25 مايو 2018 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة في غزة تصدر توضيحاً هاماً حول حادثة "البنك" في رفح



غزة/سما/

أصدر جهاز النيابة في قطاع غزة  ، توضيحا هاما حول ما حدث مع أحد البنوك الفلسطينية في رفح، وموقف رئيس سلطة النقد من الحادثة.، 

وقالت النيابة في بيان لها " استغربت النيابة العامة في غزة الجمعة، ما ورد على لسان محافظ سلطة النقد الفلسطينية الذي "ادعى اعتداء الأجهزة الحكومية على أحد المصارف في قطاع غزة"، مؤكدة أنّ "ما تم هو إجراء تنفيذي لقرار قضائي صادر وفق الأصول القانونية وقد تبلغ به الممثل القانوني للبنك سابقًا".

واوضحت النيابة ، ان النائب العام ضياء الدين المدهون أصدر قرارًا قضائيًا يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن (و. ب) لدى البنك الإسلامي الفلسطيني-فرع رفح، وضبط وتحريز كافة الأموال الموجودة فيه وإحالتها لصندوق أمانات النيابة على ذمة التحقيقات الجزائية بملف القضية (٣٣٩/٢٠١٧ شرطة تل السلطان).

وذكرت أن "إدارة البنك- فرع رفح امتنعت بشكل غير مبرر عن تنفيذ القرار المشار إليه تحت مبررات وحجج غير قانونية، مما اضطرنا إلى فتح تحقيق جزائي منفصل حول جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت ضده ارتكاب هذه الجرائم".

وأشارت إلى أنها أصدرت تعليماتها بتنفيذ قرار الضبط والتحريز بالقوة القانونية حفاظًا على أدلة الجريمة والأموال المتحصلة عنها.

وأكدت النيابة العامة في بيانها حرصها الكامل على العلاقة المتينة مع كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في إطار سيادة القانون واحترام القرارات القضائية وحماية المصلحة العامة للمجتمع والحقوق الشخصية للمواطنين.

وكان محافظ سلطة النقد عزام الشوا أعلن عن تعطيل عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني العامل في قطاع غزة ليوم الأحد المقبل.

#غزة #النيابة #بنوك #اغلاق

أخبار ذات صلة

مرافق الرئيس عرفات

رام الله: النيابة تطالب بحبس "مرافق الرئيس الراحل عرفات " 15 سنة أشغال شاقة

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

عبير القنيبي

الفلسطينية "عبير القنيبي" تتأهل للمرحلة ما قبل النهائية لجائزة "أفضل معلم في العالم"

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد : تعطيل عمل البنوك في غزة بعد الاعتداء على أحد البنوك

قناة اسرائيلية : وفد روسي زار غزة سرا امس و التقى قيادة حماس

محمد صلاح يرفض الإفطار يوم نهائي دوري أبطال أوروبا

هكذا تستعد اسرائيل ليوم المعركة المقبل مع حماس

الجنرال "يوم توف سامية" : حماس لا تستطيع الاعتراف باسرائيل ولن تعقد "تهدئة طويلة" معنا

"ريشت كان" تنفي تصريحات منسوبة للقناة حول رسالة من فرج إلى رئيس "الشاباك"

إصابة جندي إسرائيلي بجروح حرجة جدا خلال اقتحام مخيم الأمعري

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

والا العبري يكشف: الأمم المتحدة تنسق لعقد لقاء رباعي لحل أزمات غزة وهذه تفاصيله

القدس المحتلة

شرطة الإحتلال تعزز قواتها بمدينة القدس المحتلة تحسبا لوقوع مواجهات

الشاباك- ارشيف

الشاباك يزعم: اعتقال خلية فلسطينية نفذت عمليات اطلاق نار قرب رام الله

المتطرف بانيت

المتطرف بانيت في غلاف غزة : أدعم الهدنة مع حماس

مسيرات - ارشيف

شهيدان متأثران بجراح أصيبا بها خلال مسيرات العودة في قطاع غزة