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الطقس: الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً وحاراً نسبياً الى حار

الجمعة 25 مايو 2018 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً وحاراً نسبياً الى حار



غزة/سما/

توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً وحاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

#طقس #حرارو

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