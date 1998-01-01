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الرئاسة الفلسطينية : قرار اسرائيل بهدم تجمع الخان يعتبر تهجير جماعي

الخميس 24 مايو 2018 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية : قرار اسرائيل بهدم تجمع الخان يعتبر تهجير جماعي



قالت الرئاسة الفلسطينية، ان قرار ما يسمى بالمحكمة الاسرائيلية بهدم التجمع البدوي في شرق القدس المحتلة المعروف باسم الخان الاحمر ومدرسة الاطارات فيه وترحيل التجمع يعتبر تهجير جماعي تقوم به الحكومة الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين.

واكدت الرئاسة ان هذه السياسة سياسة التطهير العرقي تعتبر ابشع اشكال التميز العنصري، اصبحت هي السمة الغالبة على ممارسات وقرارات الحكومة الاسرائيلية وادواتها المختلفة.واضافت الرئاسة، ان الهدف الوحيد لهذه السياسة العنصرية البغيضة هو اقتلاع المواطنين الفلسطينيين اصحاب البلاد الشرعيين من ارضهم للسيطرة عليها واحلال الغرباء من المستوطنين مكانهم.

وطالبت الرئاسة، الامم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف وباقي المؤسسات الدولية بسرعة التحرك لمنع هذا القرار وغيره من القرارات العنصرية وتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني الاعزل الذي يتعرض لهذه السياسات المرفوضة.


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