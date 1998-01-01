جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"ريشت كان" تنفي تصريحات منسوبة للقناة حول رسالة من فرج إلى رئيس "الشاباك"

الخميس 24 مايو 2018 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ريشت كان" تنفي تصريحات منسوبة للقناة حول رسالة من فرج إلى رئيس "الشاباك"



غزة / سما

نفت قناة "ريشت كان" العبرية، اليوم الخميس، التصريحات المنسوبة للقناة، عن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، والمتعلق بنقل رسالة إلى رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان.

وكانت مواقع إخبارية فلسطينية، نقلت أن مدير جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بعث رسالة تهديد إلى رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي نداف أرغمان، في حال اتخذت إسرائيل خطوات أحادية تجاه قطاع غزة.

وكتب الصحفي الإسرائيلي، غال برغر والذي يعمل في القناة، عبر صفحته على موقع "تويتر"، "‏توضيح ونفي: ريشيت كان وانا شخصيا واي حدا من زملائي ما نشرواش هدا الخبر الاشاعة"، في إشارة للخبر.

ونسب للقناة الإسرائيلية، أن اللواء فرج أرسل رسالة تهديد عاجلة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس موجهة للحكومة الإسرائيلية، عن نية السلطة وقف التنسيق الأمني في حال أقبلت الحكومة الإسرائيلية على أي إجراءات أحادية تجاه غزة دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهو ما نفاه الصحفي الإسرائيلي برغر.

#ريشت كان #ماجد فرج #إسرائيل

أخبار ذات صلة

توفيق الطيراوي

الطيراوي ينفي لـ"سما" تصريحات منسوبة له حول سلاح المقاومة

طوباس

عائلة الأسير صوافطة تنفي تصريحات حماس حول نجلها : " اكاذيب وتزوير للحقائق "

الشهيد يحيى عياش

رئيس "الشاباك" الاسرائيلي السابق : كيف قتلت اسرائيل يحيى عياش ؟

الدكتور رمزي عابد

اعتقال اكاديمي عبر " ايرز" بتهمة العمل بوحدة " الهاكر" التابعة لحماس وعائلته تنفي الاتهامات

تفاصيل رسالة الحكومة المصرية لـ"حماس" عبر "الجهاد الاسلامي"

الرئيس عباس

صحيفة : لجنة "فتح" القادمة الى غزة تحمل رسالة تهديد "اما والا"

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد : تعطيل عمل البنوك في غزة بعد الاعتداء على أحد البنوك

كم تقاضى الداعية عمرو خالد مقابل إعلان الدواجن؟

شاهد.. أمير سعودي منشق يدعو للاطاحة بالملك سلمان

السفير الأمريكي لدى إسرائيل : الفلسطينيون سيدفعون الثمن

محمد صلاح يرفض الإفطار يوم نهائي دوري أبطال أوروبا

دهس واعتقال منفذ عملية إطلاق النار على حاجز "النفق" غرب بيت جالا

مشعل : سنهزم إسرائيل بالحجر والبندقية والطائرات الورقية

الأخبار الرئيسية

المتطرف بانيت

المتطرف بانيت في غلاف غزة : أدعم الهدنة مع حماس

مسيرات - ارشيف

شهيدان متأثران بجراح أصيبا بها خلال مسيرات العودة في قطاع غزة

ميدل ايست افيرز : مشاورات اسرائيلية امريكية مكثفة لاستبعاد دحلان والبرغوثي من خلافة الرئيس عباس

معبر ايرز

قناة اسرائيلية : وفد روسي زار غزة سرا امس و التقى قيادة حماس

السفير الأمريكي

السفير الأمريكي لدى إسرائيل : الفلسطينيون سيدفعون الثمن