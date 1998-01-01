"ريشت كان" تنفي تصريحات منسوبة للقناة حول رسالة من فرج إلى رئيس "الشاباك"

غزة / سما

نفت قناة "ريشت كان" العبرية، اليوم الخميس، التصريحات المنسوبة للقناة، عن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، والمتعلق بنقل رسالة إلى رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان.

وكانت مواقع إخبارية فلسطينية، نقلت أن مدير جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بعث رسالة تهديد إلى رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي نداف أرغمان، في حال اتخذت إسرائيل خطوات أحادية تجاه قطاع غزة.

وكتب الصحفي الإسرائيلي، غال برغر والذي يعمل في القناة، عبر صفحته على موقع "تويتر"، "‏توضيح ونفي: ريشيت كان وانا شخصيا واي حدا من زملائي ما نشرواش هدا الخبر الاشاعة"، في إشارة للخبر.

ونسب للقناة الإسرائيلية، أن اللواء فرج أرسل رسالة تهديد عاجلة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس موجهة للحكومة الإسرائيلية، عن نية السلطة وقف التنسيق الأمني في حال أقبلت الحكومة الإسرائيلية على أي إجراءات أحادية تجاه غزة دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهو ما نفاه الصحفي الإسرائيلي برغر.