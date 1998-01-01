المتطرف بانيت في غلاف غزة : أدعم الهدنة مع حماس

عكا للشؤون الاسرائيلية

أجرى وزير التعليم وأحد أعضاء الكابنيت السياسي الأمني في الحكومة الاسرائيلية نفتالي بانيت زيارة تجوالية في غلاف غزة .

ووفقا لموقع روتر العبري فقد أجرى بانيت زيارة إلى المجلس الاقليمي اشكول المحاذي لجنوب قطاع غزة ، برفقة عدد من المسؤولين بما في ذلك رئيس المجلس الاقليمي اشكول غادي يركوني .

وقد تحدث بانيت خلال زيارته للغلاف قائلا " نحن مصرون على منع تعاظم قوة حماس على تسير على مرئا العين ، بما في ذلك تعاظم قوتها في مجال الانفاق والصواريخ .

وأضاف بانيت بأننا مستعدون في اسرائيل للاحتكاك مع حماس إذا ما اقتضت الحاجة ، من أجل منع وقوع كارثة في المستقبل .

وقد عبر بانيت عن سعادته لنجاح اسرائيل في تدمير الأنفاق يوما بعد يوم ، موضحا بأن اسرائيل ستستمر أيضا في بناء الجدار الحاجز المضاد للأنفاق على الحدود مع قطاع غزة .

واضاف بانيت بأن مستوى الأمن الذي يعيشه مستوطنو غلاف غزة في يومنا هذا أكبر بكثير مما كانوا يعيشونه قبل سنوات .

وقد تطرق بانيت إلى التصريحات والتقارير الأخبارية التي تتداولها وسائل الاعلام حول الهدنة أو التهدئة مع غزة ، بالاضافة إلى المساعدات الانسانية ، حيث أوضح قائلا " أنني أقولها بشكل واضح لا لبس في ، أنا مع وأدعم إعادة ترميم قطاع غزة بما في ذلك تقديم المساعدات الانسانية ، ولكن بشرطين اثنين وهما :

إعادة أبنائنا المعتقلين لدى حماس في غزة

أننا لن نسمح لحماس خلال هذه الهدنة من تعزيز قوتها وقدراتها العسكرية استعداد للمواجهة العسكرية المقبلة .