هكذا تستعد اسرائيل ليوم المعركة المقبل مع حماس

عكا للشؤون الاسرائيلية

كتب المحلل العسكري في موقع واللا العبري : أمير بوحبوط: - تستعد هيئة الأركان العامة بالجيش الاسرائيلي خلال هذه الأيام لتعيين الجنرال هرتسي ليفي قائدا جديدا لقيادة المنطقة الجنوبية خلفا للجنرال أيال زمير ، حيث أنه من المفترض أن تعقد مراسيم التسليم والاستلام بتاريخ 3 يونيو المقبل ، أي قبل يومين فقط من مسيرة يوم النكسة التي ستخرج من قطاع غزة إلى الحدود الاسرائيلية .

أوضحت مصادر عسكرية رسمية بأن الجيش لم يقرر حتى الأن فيما إذا سيرجئ موعد مراسيم الاستلام والتسليم إلى ما بعد يوم النكسة ، بسبب توتر الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة .

ووفقا لتقديرات الجهات الاستخبارية فإن حماس لا تنوي تكرار الأحداث التي حصلت يوم النكبة الماضي ، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 60 فلسطيني .

ويشار أيضا إلى أن هيئة الأركان العامة بالجيش الاسرائيلي تستعد لجولة تعيينات جديدة ، حيث سيبدأ التنافس قريبا على منصب نائب رئيس الأركان ، وكذلك منصب رئيس الأركان لخلافة رئيس الأركان الحالي غادي أيزنكوت .

إن عيون المنظومة الأمنية الاسرائيلية تتجه نحو مصر التي لها دور كبير في تعزيز الاستقرار الإقليمي ، بما في ذلك ممارستها للضغوط على حماس التي تتماشي مع القرارات والتوصيات المصرية .

وبالرغم من ذلك فإن الجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريو تكرار مشهد يوم النكبة على الحدود مع قطاع غزة ، وذلك في حال وصلت الأطراف إلى طريق مسدود للتوصل إلى حل لقضية غزة .

سيعمد الجيش الاسرائيلي في حال قررت حماس كسر الأدوات يوم النكسة المقبل ، كما حصل يوم النكبة الماضي ، على الحيلولة دون التدهور الإقليمي ، كما ستحاول اسرائيل حرمان حماس من تحقيق انجازات في الساحة الدولية ، وذلك ليس فقط عن طريق الابتعاد عن الوسائل القاتلة في فض المظاهرات بل ستقوم أيضا بالعمل في الساحة الاعلامية .

الجيش الاسرائيلي يستعد للتعامل مع جميع السيناريوهات المتوقعة يوم النكسة المقبل ، بما في ذلك خروج الالاف الذين سيحاولوا اجتياح الحدود مع اسرائيل ، ومحاولات تنفيذ عمليات تخريبية خلال هذه المظاهرات ، كما سيقوم الجيش هذه المرة باستخدام أسطول من الحوامات ذات الأغراض المختلفة بما في ذلك الحوامات التي تطلق الغاز المسيل للدموع ، كما سيقوم بتعزيز قوات الاحتياط في العمق