جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هكذا تستعد اسرائيل ليوم المعركة المقبل مع حماس

الخميس 24 مايو 2018 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تستعد اسرائيل ليوم المعركة المقبل مع حماس



عكا للشؤون الاسرائيلية

كتب المحلل العسكري في موقع واللا العبري : أمير بوحبوط: -  تستعد هيئة الأركان العامة بالجيش الاسرائيلي خلال هذه الأيام لتعيين الجنرال هرتسي ليفي قائدا جديدا لقيادة المنطقة الجنوبية خلفا للجنرال أيال زمير ، حيث أنه من المفترض أن تعقد مراسيم التسليم والاستلام بتاريخ 3 يونيو المقبل ، أي قبل يومين فقط من مسيرة يوم النكسة التي ستخرج من قطاع غزة إلى الحدود الاسرائيلية .

أوضحت مصادر عسكرية رسمية بأن الجيش لم يقرر حتى الأن فيما إذا سيرجئ موعد مراسيم الاستلام والتسليم إلى ما بعد يوم النكسة ، بسبب توتر الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة .

ووفقا لتقديرات الجهات الاستخبارية فإن حماس لا تنوي تكرار الأحداث التي حصلت يوم النكبة الماضي ، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 60 فلسطيني .

ويشار أيضا إلى أن هيئة الأركان العامة بالجيش الاسرائيلي تستعد لجولة تعيينات جديدة ، حيث سيبدأ التنافس قريبا على منصب نائب رئيس الأركان ، وكذلك منصب رئيس الأركان لخلافة رئيس الأركان الحالي غادي أيزنكوت .

إن عيون المنظومة الأمنية الاسرائيلية تتجه نحو مصر التي لها دور كبير في تعزيز الاستقرار الإقليمي ، بما في ذلك ممارستها للضغوط على حماس التي تتماشي مع القرارات والتوصيات المصرية .

وبالرغم من ذلك فإن الجيش الاسرائيلي يستعد لسيناريو تكرار مشهد يوم النكبة على الحدود مع قطاع غزة ، وذلك في حال وصلت الأطراف إلى طريق مسدود للتوصل إلى حل لقضية غزة .

سيعمد الجيش الاسرائيلي في حال قررت حماس كسر الأدوات يوم النكسة المقبل ، كما حصل يوم النكبة الماضي ، على الحيلولة دون التدهور الإقليمي ، كما ستحاول اسرائيل حرمان حماس من تحقيق انجازات في الساحة الدولية ، وذلك ليس فقط عن طريق الابتعاد عن الوسائل القاتلة في فض المظاهرات بل ستقوم أيضا بالعمل في الساحة الاعلامية .

الجيش الاسرائيلي يستعد للتعامل مع جميع السيناريوهات المتوقعة يوم النكسة المقبل ، بما في ذلك خروج الالاف الذين سيحاولوا اجتياح الحدود مع اسرائيل ، ومحاولات تنفيذ عمليات تخريبية خلال هذه المظاهرات ، كما سيقوم الجيش هذه المرة باستخدام أسطول من الحوامات ذات الأغراض المختلفة بما في ذلك الحوامات التي تطلق الغاز المسيل للدموع ، كما سيقوم بتعزيز قوات الاحتياط في العمق 

#حماس #غزة #الاحتلال

أخبار ذات صلة

مشير المصري وقادة حماس

حماس: نمتلك عدة خيارات لفتح "الأبواب المغلقة"وندير المعركة السياسية بكل حكمة

جيش الاحتلال - ارشيف

ضابط إسرائيلي: هكذا سنواجه حماس في الحرب القادمة وبطريقة مختلفة عن 2014

العاروري

يديعوت تزعم: هكذا تعمل حماس بذكاء لتقوية أوضاعها في الضفة و "تقليد تجربة غزة

شعار المركز

حرب دبلوماسية بين اسرائيل وفلسطين... وفد برلماني بريطاني يصل فلسطين الأسبوع المقبل

مصالحة

بناء على دعوة مصرية .. فتح و حماس يلتقيان الاثنين المقبل في القاهرة

حماس ترفض .. الحكومة تقرر إجراء الانتخابات المحلية في 13 ايار المقبل

الأكثر قراءة اليوم

سلطة النقد : تعطيل عمل البنوك في غزة بعد الاعتداء على أحد البنوك

كم تقاضى الداعية عمرو خالد مقابل إعلان الدواجن؟

شاهد.. أمير سعودي منشق يدعو للاطاحة بالملك سلمان

السفير الأمريكي لدى إسرائيل : الفلسطينيون سيدفعون الثمن

دهس واعتقال منفذ عملية إطلاق النار على حاجز "النفق" غرب بيت جالا

محمد صلاح يرفض الإفطار يوم نهائي دوري أبطال أوروبا

مشعل : سنهزم إسرائيل بالحجر والبندقية والطائرات الورقية

الأخبار الرئيسية

المتطرف بانيت

المتطرف بانيت في غلاف غزة : أدعم الهدنة مع حماس

مسيرات - ارشيف

شهيدان متأثران بجراح أصيبا بها خلال مسيرات العودة في قطاع غزة

ميدل ايست افيرز : مشاورات اسرائيلية امريكية مكثفة لاستبعاد دحلان والبرغوثي من خلافة الرئيس عباس

معبر ايرز

قناة اسرائيلية : وفد روسي زار غزة سرا امس و التقى قيادة حماس

السفير الأمريكي

السفير الأمريكي لدى إسرائيل : الفلسطينيون سيدفعون الثمن