المعلمة عبير حامد تحقق لتربية رام الله التأهل في ست مسابقات عالمية ومحلية

رام الله / سما /

كان عام ٢٠١٧ عام الإنجاز للمعلمة الفلسطينية عبير حامد التي تأهلت في ست مسابقات عالمية ومحلية، وفي منتصف هذا العام ٢٠١٨استطاعت أن تكون ملكة المسؤولية الاجتماعية عن الضفة والمعلمة الوحيدة عن فلسطين في برنامج الملكة.

وحققت العضوية الدائمة في حملة المرأة العربية الأوسع و التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وتشمل عدة برامج من ضمنها برنامج الملكة،طموح حامد أن تصبح إعلامية لنقل تجربتها كمعلمة والتي تعتز بها للعالمية خاصة أنها ومن خلال مبادرتها "التعلم من خلال الفن"،استهدفت طلبتها بشكل خاص بحكم وظيفتها والمتلقي بشكل عام سواء محلياً أو عالمياً.

وهذه المبادرة هي حصيلة جهد سبع سنوات متواصلة في مدرسة بنات عين يبرود الثانوية ،التابعة لمحافظة رام الله والبيرة.