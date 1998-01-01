جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية بيت لحم تتلف نصف طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية

الخميس 24 مايو 2018 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أتلف قسم الرقابة الصحية والبيئية في بلدية بيت لحم اليوم الخميس، نصف طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، بعد ضبطها في عدة محلات في مدينة بيت لحم.

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، إن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة أطلقها القسم تحت شعار "سلامتكم أولويتنا"، وتهدف لمراقبة صلاحية المواد الغذائية المعروضة وطرق تخزينها، وتشمل رقابة جميع محال المواد الغذائية.

وشدد سلمان على ضرورة التزام التجار بشروط السلامة العامة حرصا على حياة وسلامة المستهلك. ونوه إلى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ونوه إلى أن قسم الرقابة الصحية والبيئية في بلدية بيت لحم سيستمر بجولاته الميدانية اليومية، إلى جانب الحملات المكثفة للكشف على هذه المحلات لمراقبة صلاحية المواد الغذائية.

#بلدية بيت لحم #المنتجات الغذائية

أخبار ذات صلة

اونروا - غزة

الاونروا : عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية يقترب من مليون لاجئ في غزة

بلدية غزة: قطر أوقفت دعمها لمشاريع البنية التحتية

المهندس سعيد نصار - دير البلح

لاول مرة في فلسطين ..رئيس بلدية في غزة يقدم اعتذاره للسكان

20 مخططا لالاف الوحدات الاستيطانية على طاولة بلدية الاحتلال في القدس اليوم

مخيم الشاطئ- ارشيف

الاحتلال اقال رشاد الشوا من بلدية غزة لرفضه ذلك.. جباية الرسوم من اللاجئين في مخيم الشاطئ !!!

سلطة المياه برام الله توقف توريد المياه لغزة

سلطة المياه برام الله تخطر بلدية غزة بوقف توريد المياه للقطاع

الأكثر قراءة اليوم

تلفزيون عبري : عرض مصري وآخر قطري بشأن تفاهمات بين اسرائيل وحماس وهذه اهم التفاصيل..

سلطة النقد : تعطيل عمل البنوك في غزة بعد الاعتداء على أحد البنوك

كم تقاضى الداعية عمرو خالد مقابل إعلان الدواجن؟

شاهد.. أمير سعودي منشق يدعو للاطاحة بالملك سلمان

فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن الوحدة التي كان لها دور كبير في أحداث غزة

ميلادينوف : غزة على حافة الهاوية و يطرح خطة لانقاذ القطاع

ليبرمان: السلطة تحاول عبر تحركاتها قلب الساحة الدولية وهذا ما قاله عن رحيل ابو مازن ..

الأخبار الرئيسية

ميدل ايست افيرز : مشاورات اسرائيلية امريكية مكثفة لاستبعاد دحلان والبرغوثي من خلافة الرئيس عباس

معبر ايرز

قناة اسرائيلية : وفد روسي زار غزة سرا امس و التقى قيادة حماس

الرئيس عباس

موقع عبري يزعم : "إسرائيل" تهدد الرئيس عباس والسبب غزة

السفير الأمريكي

السفير الأمريكي لدى إسرائيل : الفلسطينيون سيدفعون الثمن

مستوطنات - ارشيف

ليبرمان يصادق على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بصورة فورية في الضفة