بلدية بيت لحم تتلف نصف طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية

بيت لحم / سما /

أتلف قسم الرقابة الصحية والبيئية في بلدية بيت لحم اليوم الخميس، نصف طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، بعد ضبطها في عدة محلات في مدينة بيت لحم.

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، إن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة أطلقها القسم تحت شعار "سلامتكم أولويتنا"، وتهدف لمراقبة صلاحية المواد الغذائية المعروضة وطرق تخزينها، وتشمل رقابة جميع محال المواد الغذائية.

وشدد سلمان على ضرورة التزام التجار بشروط السلامة العامة حرصا على حياة وسلامة المستهلك. ونوه إلى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ونوه إلى أن قسم الرقابة الصحية والبيئية في بلدية بيت لحم سيستمر بجولاته الميدانية اليومية، إلى جانب الحملات المكثفة للكشف على هذه المحلات لمراقبة صلاحية المواد الغذائية.