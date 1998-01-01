الجنرال "يوم توف سامية" : حماس لا تستطيع الاعتراف باسرائيل ولن تعقد "تهدئة طويلة" معنا

القدس المحتلة/سما/

شكك مسؤول عسكري اسرائيلي سابق بإمكانية تعزيز الهدنة بين حماس وإسرائيل .

ووفقا للقناة العاشرة العبرية قال المنطقة الجنوبية السابق في الجيش الإسرائيلي " يوم توف سامية" اليوم الخميس، " انا لا أصدق ما يقوله قادة حماس، فهذه ليست هدنة لوقف اإطلاق النار، فالمشكلة لدى حماس هي عدم وجود استراتيجية طويلة المدى، فكانت استراتيجية حماس وستبقي دائما هي دمار إسرائيل"، على حد قوله .

وأضاف، " لا اعتقد أن حماس تستطيع أن تقول إنها تعترف بإسرائيل وتعيش مع هذا التصريح بسلام"

وبحسب سامية "نحن في وضع جديد مع حركة حماس منذ نهاية عملية الجرف الصامد 2014، واسرائيل في هدنة لوقف اطلاق النارالمستمر منذ أربع سنوات"

وأكد، ان هذا سيكون كافياً في هذا الوقت لمحاولة إعادة "جثث الجنود الذين تحتجزهم حماس والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة"موضحا " ليس لدى إسرائيل بديل آخر سوى الهدنة، لأنها قررت عدم احتلال قطاع غزة، أو إرسال قوات من الجيش إلى هناك".