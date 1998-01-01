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عشراوي تدين إعلان إسرائيل خطة لبناء وحدات استيطانية جديدة

الخميس 24 مايو 2018 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بشدة، اليوم الخميس، إعلان وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، عن نيته الدفع بمخطط لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعزم ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء على تعزيز إجراءات المصادقة على بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة موزعة على 30 مستوطنة.

  وقالت في تصريح لها لوسائل الاعلام المختلفة تعقيبا على ذلك: " إن هذه التصعيد الاستيطاني الاستفزازي في الضفة الغربية المحتلة يعد جريمة حرب وفقا لميثاق روما فهو يؤكد على طبيعة دولة الاحتلال الاستعمارية والتوسعية وتحديها المتعمد والمتواصل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدف الى تعزيز وجود سكانها من المستوطنين المتطرفين وفرض "إسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية".

وشددت على أن انتهاكات إسرائيل الفاضحة والمتعمدة تأتي في سياق الصمت الدولي المطبق والدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة الأمريكية، فالخطوات الاستفزازية وغير القانونية التي اتخذتها كل من أمريكا وغواتيمالا وباراغواي مؤخرا شجعت إسرائيل على المضي قدماً في تعزيز مشروعها الاستيطان الاستعماري، ودعمت مخططاتها لضم الضفة الغربية بشكل كامل.
وأكدت عشراوي في نهاية بيانها، على أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية تتطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جنائي فوري وعاجل لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بأسره الخروج من إطار التنديد والشجب واتخاذ إجراءات جادة وملموسة من أجل الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخضاع إسرائيل لإجراءات عقابية رادعة قبل فوات الأوان.

#حنان عشراوي #إسرائيل #وحدات استيطانية

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