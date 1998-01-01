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سفارة رومانيا لدى السلطة لـ "سما": لم نتخذ قرارا بنقل سفارتنا للقدس

الخميس 24 مايو 2018 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة رومانيا لدى السلطة لـ "سما": لم نتخذ قرارا بنقل سفارتنا للقدس



رام الله / سما /

اكدت سفارة رومانيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية  لـ سما ، بأن قرار نقل السفارة لمدينة القدس لم يتخذ ، وان كل ما تداولته الاعلام في الاونة الاخيرة ليست بالاخبار الدقيقة .. 

وكانت وزارة الخارجية الرومانية اكدت في وقت سابق انها اخذت الأذن بموافقة الحكومة الرومانية للقيام بعملية تقييم ودراسة وتحليل لنقل سفارتها لمدينة القدس مع الاخد بعين الاعتبار ان رومانيا ستقوم بالتشاور مع الشركاء والحلفاء الاستراتيجين في اوروبا من اجل اتخاذ القرار المناسب.

واوضحت السفارة  بانه "لا يمكن الخلط  بين التشاور والدارسة لنقل السفارة و القرار النهائي بذلك".

يذكر ان بعض التقارير الاعلامية اشارت الى عزم رومانيا نقل سفارتها لمدينة  للقدس الامر الذي استدعى توضيح من السفارة في مكتبها برام الله .

#سفارة رومانيا

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