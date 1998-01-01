بالتعاون مع وزارة الاتصالات: "ليدرز" تنظم جولات توعوية في الجامعات الفلسطينية

رام الله / سما /

نظمت مؤسسة ليدرز وبالتعاون مع وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات #MTIT وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي كجزء من مشروع دعم الشركات الناشئة الفلسطينية #PASS ، ندوات توعوية في خمس جامعات فلسطينية (الجامعة العربية الامريكية، جامعة النجاح الوطنية، جامعة القدس، جامعة بوليتكنك فلسطين، جامعة بيرزيت).

وجاءت هذه الندوات بالتزامن مع توقيع اتفاقيات تعاون ما بين مؤسسة ليدرز والجامعات الفلسطينية بهدف تدريب الطلاب واعدادهم للدخول إلى سوق العمل، وشملت التعريف عن مؤسسة ليدرز وبرامجها المتعددة في التنمية الاقتصادية وبناء القدرات، إضافةً إلى التعريف سياسات الوزارة وادواتها في دعم الابتكار والابداع، وعن مفهوم ال#Research Commercialization.

وتزامنت الندوات مع فتح باب التسجيل للمشاركة في مشروع #PASS، الذي يشمل العديد من البرامج الداعمة لتطوير الابتكار والريادة في الجامعات الفلسطينية، مثل خلق مناهج تعليمية مترابطة بالصناعة، وتطوير مخرجات البحث العلمي، ودعم الطلبة على البدء بمشاريعهم الخاصة، ايمانا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي بضرورة الاستثمار بالتعليم والابتكار.

ويعتبر هذا المشروع انعكاس لرؤية الوزارة الاستراتيجية في دعم وتعزيز المشاريع الناشئة والريادية، وتوطيد التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، اضافة إلى تشغيل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واهتمامها في اطلاق ابداع الشباب ومشاركتهم في بناء الاقتصاد الوطني، لذا تعمل الوزارة على توفير البيئة المناسبة لتحفيز هذه المشاريع، ومنها بناء شراكات مع مؤسسات كبرى قادرة على توفير رأس المال والتدريب.

ويعتبر إطلاق هذا البرنامج الذي ينسجم واستراتيجية الوزارة، والجامعات الفلسطينية، ومؤسسة قيادات المتمثلة بتعزيز ثقافة الريادة والإبداع في فلسطين، والمساهمة في تقديم الحلول الابتكارية لمشكلات المجتمع في سبيل تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والنهوض بريادة الأعمال في فلسطين، فرصة متميزة لطلبة الجامعة، حيث أنه يهدف لجسر الفجوة بين الخبرات الأكاديمية والمهارات المطلوبة في سوق عمل مؤسسات القطاع الخاص، وتبادل الخبرات بين الطلبة والأكاديميين وممثلي القطاعين الخاص والحكومي، والمساهمة في حل أزمة البطالة من خلال خلق فرص عمل، وتمكين الشباب الفلسطيني.

وأكدت أ. رانية جابر، عضو لجنة توجيهية للمشروع ممثلة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دور الوزارة في دعم ورعاية الابتكار والإبداع من خلال المساهمة في تأسيس ودعم عدة مراكز، وكذلك دعم الجامعات، وإطلاق عدة مشاريع لتطوير المدارس، وتنظيم المسابقات التكنولوجية التي تهدف لتشجيع الابتكار الحكومي، معبرة عن دعمها للجامعات الفلسطينية الفائزة في برنامج دعم الشركات الناشئة الفلسطينية الذي يأتي في سياق مشاريع الوزارة وعلى رأس اولوياتها.

وأوضحت المنسقة العامة للمشروع لدى مؤسسة ليدرز أ. دينا زبانة أن برنامج "دعم الشركات الناشئة الفلسطينية" يهدف بشكل عام إلى الحد من نسبة البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني وتشجيع الرياديين الفلسطينيين إلى خلق أفكار ابداعية

فيما أفاد مستشار مؤسسة قيادات أ. راسم صوان، أن المشروع سيوفر هذا الجزء من البرنامج الدعم التقني والمالي لإنشاء حوالي ثلاثين شركة ناشئة لأصحاب هذه الأفكار من خمس جامعات فلسطينية (الجامعة العربية الامريكية، جامعة النجاح الوطنية، جامعة القدس، جامعة بوليتكنك فلسطين، جامعة بيرزيت).

وستعقد مجموعة من الجلسات الحوارية بين المتقدمين للبرنامج وممثلي مؤسسة قيادات وكذلك أصحاب الاختصاص من الجامعات حول هذه المشاريع وتفاصيلها.

وتعتبر ليدرز مؤسسة رائدة غير حكومية في إنشاء العديد من المشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال في فلسطين، فقد نمت مؤسسة ليدرز من مزودة خدمات لمساعدة الشباب على تنمية مهاراتهم وإدخالهم سوق العمل، إلى مؤسسة تقدم خدمات فريدة من نوعها إلى أصحاب المشاريع الريادية والشركات المبتدئة، حيث تدير المؤسسة أول مسرعة أعمال في فلسطين وتقدم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وتأسست الوكالة الكورية للتعاون الدولي تأسست بتمويل حكومي سنة 1991 وتهدف لتقديم الدعم المقدم من حكومة كوريا الجنوبية في فلسطين. عملت الوكالة الكورية على تنفيذ ودعم العديد من المشاريع خلال العشرين سنة الماضية ايمانا من الوكالة بضرورة دعم الشعب الفلسطيني وتطوير بنيته التحتية واقتصاده.

واشتملت الجولات: جامعه النجاح الوطنية/نابلس ، والجامعة العربية الامريكية/جنين، وجامعة القدس/ابوديس، والبوليتيكنك فلسطين/الخليل، وجامعة بيرزيت