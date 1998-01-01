وزيرة الاقتصاد وسفير دولة فلسطين لدى الجزائر يبحثان التعاون الاقتصادي المشترك

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة وسفير دولة فلسطين في الجمهورية الجزائرية لؤي عيسى،اليوم الخميس، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دولتي فلسطين والجزائر خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة تبادل الزيارات الرسمية عالية المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاطلاع على أسواق البلدين، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وشدد الجانبان على ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية ثنائية للبحث في سبل التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

هذا وبحث الجانبان امكانية توقيع اتفاقيات مشتركة لتعزيز علاقات التعاون كون الجزائر من اكثر الدول الداعمة سياسيا للشعب الفلسطيني مما يتطلب تفعيل العلاقات الاقتصادية كي ترتقي لمستوى الدعم الجزائري.