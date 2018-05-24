اتلاف اكثر من 700 دجاجة مهربة في الخليل

اتلفت الضابطة الجمركية والامن الوقائي ومديرية زراعة الخليل اليوم الخميس 24/5/2018 اكثر من 700 دجاجة مهربة غير قانونية وبدون تصريح زراعي ولا يوجد شهادة صحية او بيطرية تفيد بحالتها.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية خلال مهمة مشتركة مع جهاز الامن الوقائي في منطقة بني نعيم شرق محافظة الخليل، اثناء قيام شاحنة تحمل لوحة تسجيل صفراء بتفريغ الكمية الى سيارة فلسطينية، وبالتحري والفحص من قبل جهة الاختصاص في مديرية الزراعة تبين بأن الكمية مهربة غير قانونية ولا تحمل شهادة صحية او بيطرية وعليه اقرت اتلافها بقرار من وزير الزراعة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.