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6 أشياء لا تضحي بها في أية علاقة

الخميس 24 مايو 2018 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 أشياء لا تضحي بها في أية علاقة



وكالات / سما /

لا شك أن أية علاقة ناجحة يجب أن تكون مبنية على التعاون والتكافؤ بين الطرفين، حيث يعرف كل طرف ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، وهناك بعض الأساسيات، التي يجب أن تحافظ عليها، عند الدخول في أية علاقة جديدة، ولا تفرط أو تضحي بها مهما كان الثمن، وفيما يلي أهمها، بحسب موقع إليت ديلي:

1- أهدافك في الحياة

لا شك أن العثور على شريك الحياة المناسب، يعد من أهم الأهداف التي يسعى الكثيرون إلى تحقيقها، لكن الوصول إلى هذا الهدف، لا يعني إلغاء الأهداف الأخرى، بل يجب أن تستمر في النضال لتحقيق هذه الأهداف، فأنت في النتيجة كائن مستقل، ولا يجب أن تلغي شخصيتك، بمجرد الدخول في علاقة جديدة.

2- الاستقلالية

من الطبيعي أن تقل مساحة الحرية التي تتمتع بها، عندما تدخل في علاقة عاطفية، فحياتك لم تعد ملكاً لك لوحدك، لكن ذلك لا يعني التخلي عن استقلاليتك في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحياتك، ولا بأس أن تأخذ مشورة الشريك في المشاكل والعقبات التي تعترضك.

3- صداقاتك

يجب أن يكون شريك حياتك على استعداد لتقبل أصدقائك، وأن لا يحاول إبعادك عنهم، خاصة وإذا كانت تجمعك بهم علاقة صحية وجيدة، ويشكلون دعماً لك في حياتك.

4- إحساسك بذاتك

لا يجب أن تلغي شخصيتك، وثقتك بنفسك، في إطار علاقتك مع الشريك، إذا يجب أن يكون كل منكما مكملاً للآخر، وليس بديلاً عنه.

5- هواياتك واهتماماتك

الاهتمامات والهوايات أمر شخصي، لا يجب أن تتخلى عنها تحت أي ظرف، فهي جزء من شخصيتك، التي يجب أن تحافظ عليها بشكل دائم.

6- صحتك وسعادتك

يجب أن تكون أية علاقة مصدراً لسعادتك، وتعزيزاً لصحتك، وليس العكس، وأية علاقة لا تحافظ على هذين الركنين، فهي علاقة غير سليمة.

#علاقة #الصداقة

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