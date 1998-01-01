جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشيع جثمان الشهيد الطفل عدي أبو خليل

الخميس 24 مايو 2018 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 شيعت جماهير محافظة رام الله، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل عدي أبو خليل (15 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، في 15 أيار الحالي، في إحياء الذكرى الـ70 للنكبة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في قرية عين سينيا شمال مدينة رام الله، حيث ألقت عائلته عليه نظرة الوداع.

وتوجه المشيعون بعدها إلى مسجد القرية، حيث أدوا الصلاة على جثمانه، وانطلق الموكب بعدها إلى المقبرة لمواراته الثرى.

وكان الشهيد قد أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في 15 أيار الجاري، حيث نقل الى مجمع فلسطين الطبي، ومن ثم جرى تحويله الى مستشفى النجاح بمدينة نابلس، نظرا لخطورة وضعه الصحي، قبل أن تعلن الطواقم الطبية عن استشهاده مساء أمس الأربعاء

#شهيد #تشييع

أخبار ذات صلة

تشيع جثمان القائد العلمي

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد " العلمي " في غزة

البطش

صور.. وصول جثمان الشهيد البطش لقطاع غزة

تشييع جثمان الشهيد الصحفي أبو حسين

صور : تشييع جثمان الشهيد الصحفي احمد أبو حسين

الاحتلال يؤجل تسليم جثمان الشهيد الأعرج حتى إشعار آخر

ابو ثريا

تشريح جثمان الشهيد ابو ثريا لإدانة اسرائيل امام محكمة الجنايات

الشهيد عطالله - ارشيف

الاحتلال يسلم جثمان الاسير الشهيد حسين عطالله على حاجز 109 شرق قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

تلفزيون عبري : عرض مصري وآخر قطري بشأن تفاهمات بين اسرائيل وحماس وهذه اهم التفاصيل..

الجهاد الاسلامي تهدد بقصف تل أبيب اذا استمرت الغارات على غزة

ماذا قال العالول حول اخر التطورات الصحية للرئيس عباس ؟

شاهد.. أمير سعودي منشق يدعو للاطاحة بالملك سلمان

فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن الوحدة التي كان لها دور كبير في أحداث غزة

ميلادينوف : غزة على حافة الهاوية و يطرح خطة لانقاذ القطاع

ليبرمان: السلطة تحاول عبر تحركاتها قلب الساحة الدولية وهذا ما قاله عن رحيل ابو مازن ..

الأخبار الرئيسية

معبر ايرز

قناة اسرائيلية : وفد روسي زار غزة سرا امس و التقى قيادة حماس

الرئيس عباس

موقع عبري يزعم : "إسرائيل" تهدد الرئيس عباس والسبب غزة

السفير الأمريكي

السفير الأمريكي لدى إسرائيل : الفلسطينيون سيدفعون الثمن

مستوطنات - ارشيف

ليبرمان يصادق على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بصورة فورية في الضفة

اعتقال- ارشيف

دهس واعتقال منفذ عملية إطلاق النار على حاجز "النفق" غرب بيت جالا