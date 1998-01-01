تشيع جثمان الشهيد الطفل عدي أبو خليل

رام الله/سما/

شيعت جماهير محافظة رام الله، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل عدي أبو خليل (15 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، في 15 أيار الحالي، في إحياء الذكرى الـ70 للنكبة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في قرية عين سينيا شمال مدينة رام الله، حيث ألقت عائلته عليه نظرة الوداع.

وتوجه المشيعون بعدها إلى مسجد القرية، حيث أدوا الصلاة على جثمانه، وانطلق الموكب بعدها إلى المقبرة لمواراته الثرى.

وكان الشهيد قد أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في 15 أيار الجاري، حيث نقل الى مجمع فلسطين الطبي، ومن ثم جرى تحويله الى مستشفى النجاح بمدينة نابلس، نظرا لخطورة وضعه الصحي، قبل أن تعلن الطواقم الطبية عن استشهاده مساء أمس الأربعاء