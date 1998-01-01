بلدية خان يونس ومؤسسة "تامر" توقعان إتفاقية لتنفيذ مشروع حماية الطفولة

خانيونس / سما /

وقعت المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي إتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع حماية الطفولة "مساحات آمنة" ، الذي يشمل تنفيذ مجموعة من الأنشطة التعبيرية بمختلف مجالاتها في الدراما والمسرح والكتابة الإبداعية ورواية القصص وغيرها بما يخدم التوجه نحو تعزيز حماية الطفولة.

ويستهدف المشروع الأطفال ما بين سن (7-18) عاماً ويستمر لأكثر من (7) شهور متواصلة وسينفذ على مرحلتين مع مراعاة التقارب العمري في المجموعات، إلى جانب تنفيذ ورش توعوية للأهالي لتحسين الممارسات السليمة في تربية أبنائهم، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التفاعلية من الفئة العمرية (4-6) سنوات وأهاليهم لزيادة الروابط فيما بينهم.

ويشمل المشروع تزويد الأطفال الأكثر هشاشة في المراكز التي سيتم تنفيذ المشروع بداخلها بخدمتي الإرشاد النفسي وإدارة الحالة لرفع مستوى الرفاهية النفسية والإجتماعية.

وبحسب الإتفاقية فإن المشروع يهدف إلى توفير مساحات آمنة للأطفال للتعبير عن أنفسهم وتقديم خدمات الدعم النفسي الأولي والمعمق للأطفال المحتاجين، وتطوير قدراتهم وتمكينهم من وسائل التعبير المختلفة، ورفع الوعي حول مفهوم حماية الطفل لدى الأهالي والمجتمع المحلي، وتشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والتعبير عن الذات، بالإضافة إلى تشجيع الآباء والأمهات والمجتمع المحلي للمشاركة في أنشطة المكتبات المجتمعية، وتعزيز دورها الحيوي والفعال في مناطقها.

الجدير بالذكر أن الإتفاقية تأتي استكمالاً لمشاريع وبرامج مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي والجاري تنفيذها مع المكتبة العامة التابعة للبلدية وتستهدف قطاعي المرأة والطفل.