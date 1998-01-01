اتحاد الطائرة يوقع عقد رعاية الدوري

غزة / سما /

وقّع الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة, اتفاقية رعاية دوري الدرجة الممتازة مع شركة "جوال", في الاجتماع الذي جرى الأربعاء بمقر الشركة غرب غزة.

وحضر توقيع الرعاية عبد السلام هنية نائب رئيس اتحاد الطائرة, وعمر شمالي المدير الإقليمي لشركة "جوال" في غزة, وأعضاء اتحاد الطائرة.

وبلغت قيمة الرعاية حوالي 22.620 ألف دينار, وسيحصل الفائز بالدوري على 3000 دينار, والوصيف على 2500 دينار, أما الثالث 1400 دينار.

يشار إلى أن اتحاد الطائرة أنهى فعاليات الدور الأول من الدوري قبل حوالي شهر, بعدما تصدره خدمات جباليا.