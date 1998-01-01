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انطلاق بطولة الوفاء الرمضانية بنادي المشتل

الخميس 24 مايو 2018 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق بطولة الوفاء الرمضانية بنادي المشتل



غزة / سما /

فازت فرق نقابة المهندسين والمهن الطبية والعاملين بجامعة الأزهر على نقابة المحامين وبنك فلسطين والبنك العربي الإسلامي, ضمن منافسات بطولة "الوفاء الرمضانية" لخماسيات كرة القدم على ملعب نادي المشتل بغزة.

ويشارك في البطولة 10 مؤسسات ونقابات من مؤسسات المجتمع المحلي، تم توزيعهم على مجموعتين, ضمّت الأولى المهن الطبية, والهلال الأحمر الفلسطيني, وقدامى المشتل, وبنك فلسطين, ونقابة الأطباء, أما الثانية فيلعب فيها نقابة المهندسين, ونقابة المحامين, ونقابة العاملين بجامعة الأزهر, والبنك الإسلامي العربي, ونقابة الأطباء.

وتفوق فريق نقابة المهندسين على المحامين (1-0), والمهن الطبية على بنك فلسطين (2-1), وجامعة الأزهر على البنك الإسلامي العربي (8-3), وتعادل قدامى المشتل مع الهلال الأحمر (1-1).

#نادي المشتل #بطولة

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