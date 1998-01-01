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هيئة الأسرى: نقل الأسير المضرب إباء البرغوثي من عزل "عسقلان" إلى معتقل "النقب"

الخميس 24 مايو 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، بأن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت صباح اليوم الخميس، الأسير إباء عمر البرغوثي ( 40عاماً)، من قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، من عزل سجن "عسقلان" إلى معتقل "النقب".

وكان الأسير البرغوثي في وقت سابق قد صعد من إضرابه بتوقفه عن شرب الماء ورفضه لأخذ المدعمات.

وأوضحت الهيئة أن الأسير البرغوثي أصبح هزيل البنية، ويعاني من تدهور واضح على وضعه الصحي، فهو يشتكي من إرهاق شديد وآلام في العضلات والعظام وصعوبة في النوم، وضعف في النظر، كما أنه يعاني من تقيؤ شديد يرافقه خروج للدم.

يذكر بأن الأسير البرغوثي معتقل إدارياً منذ 2017/8/2، ومضرب عن الطعام منذ 34 يوماً احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري، ولا يزال مقاطعاً لعيادات السجن، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية.

 
 
#هيئة الأسرى

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