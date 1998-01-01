رياض محرز إلى مانشستر سيتي الموسم المقبل

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “مترو” الإنجليزية أن مانشستر سيتي اقترب كثيرًا من التعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر رياض محرز هدفًا قديمًا بالنسبة لفريق مانشستر سيتي، حيث رغب الإسباني بيب جوارديولا في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي السابق.

وعرضت إدارة مانشستر سيتي مبلغ 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع محرز، ولكن مسؤولو ليستر سيتي رفضوا، وطالبوا بمبلغ 90 مليون، لينسحب السيتي من الصفقة وقتها، وبعدها غاب النجم الجزائري عن تدريبات الثعالب اعتراضًا منه على رفض الفريق رحيله.

ولكن أشارت صحيفة “مترو” أن مانشستر سيتي عاد مرة أخرى، وطلب من ليستر سيتي التعاقد مع محرز بنفس العرض القديم – 60 مليون يورو – ولكن هذه المرة وافقت الإدارة على العرض.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع إبرام هذه الصفقة خلال الأسبوعين القادمين قبل ابتداء منافسات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن رياض محرز شارك مع ليستر سيتي هذا الموسم في 41 مباراة، ونجح في إحراز 13 هدف وصنع مثلهم.