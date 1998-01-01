إنييستا يلمح لوجهته الجديدة بعد مغادرة برشلونة

وكالات / سما /

ألمح أندريس إنييستا قائد نادي برشلونة الإسباني، الذي أعلن رحيله عن الفريق الكتالوني مع نهاية الموسم الجاري، إلى وجهته المقبلة.

وقال إنييستا في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى منزلي الجديد مع صديقي" مشيرا إلى هيروشي ميكيتاني الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتين" اليابانية الراعية لبرشلونة.

وفي نفس السياق, نشر ميكيتاني تغريدة عبر حسابه على نفس الموقع قائلا: "العودة إلى طوكيو مع صديقي".

يشار إلى أن إنييستا كان مطلوبا أيضا في الدوري الصيني، بعدما قرر الرحيل عن "البلوغرانا".