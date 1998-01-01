محمد صلاح يرفض الإفطار يوم نهائي دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية على أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول لن يفطر في يوم نهائيدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد رغم أهمية المباراة بالنسبة له.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن صحيفة المصري اليوم أن محمد صلاح قرر عدم الإفطار يوم السبت القادم الذي سيشهد نهائي دوري الأبطال، حيث سيصوم ذلك اليوم مثله مثل باقي الأيام الأخرى في شهر رمضان.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن موعد أذان المغرب سيكون قبل انطلاق المباراة النهائية بـ40 دقيقة، مما يعني أنه سيكون هناك وقت كافي للنجم المصري ليأكل ويشرب قبل المباراة المرتقبة.

وأضاف التقرير أن الصيام لن يشكل أي عائق بالنسبة لمحمد صلاح كونه معتاد على هذا الأمر منذ بداية مسيرته الاحترافية، فهو دائماً ما يلتزم بالصيام حتى لو كان هناك مباريات مهمة.

وما زال موقف ساديو ماني وإيمري تشان لم يتحدد بعد إن كانا سيصومان في يوم نهائيدوري أبطال أوروبا أم لا، حيث لا يوجد أي تقارير صحفية تحدثت عن ذلك.