أسعار جنونية لتذاكر نهائي دوري الأبطال!

وكالات / سما /

بلغت أسعار تذاكر المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والمرتقبة بين ليفربول وريال مدريد والمقررة السبت المقبل في ملعب "كييف" الأولمبي, مستويات قياسية للغاية، جعلت الجماهير تعبّر عن غضبها بشدة.

ويعاني جمهور ليفربول تحديدا من الغلاء الكبير من أسعار التذاكر التي بلغت حدودا غير معقولة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, لدرجة تُباع فيها التذاكر في بعض الأماكن والمواقع بسعر يقارب الــ23 ألف يورو!

وقبل يومين من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ازداد سخط المشجعين خاصة جمهور "الريدز" الذي خصص له الاتحاد الأوروبي 16 ألفا و626 مقعدا والتي تم بيعها بالفعل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، شهدت أسعار التذاكر جنونا لا يصدق, إذ وصل سعر أرخص تذكرة متاحة، منذ صباح الاثنين، إلى سعر 1181 جنيها إسترلينيا (أي حوالى 1350 يورو)، في حين كانت قيمتها في الأصل 160 يورو فقط.

أما بالنسبة للمقاعد المخصصة في زاوية الملعب "الأولمبي"، فقد تم بيع تذاكرها في البداية بمبلغ 320 يورو، لكن السعر ارتفع وأصبح الآن حوالى 17 ألف يورو، وفيما يتعلق بمقاعد الشخصيات المهمة "VIP" فهي متوفرة، لكن بسعر قارب الـ23 ألف يورو‍!.