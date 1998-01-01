كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا لنابولي

وكالات / سما /

أعلن نادي نابولي, تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا للفريق في الموسم المقبل، خلفا لمواطنه ماوريسيو ساري.

وأوضح نابولي في بيان صحافي, أن عقد أنشيلوتي سيمتد إلى 3 مواسم مقبلة، بعدما قرر النادي إقالة ساري.

ورغم الإشادة التي حظي بها فريق المدرب ساري, بسبب السلاسة في الأداء وكرة القدم الهجومية، إلا أنه افتقر للمسة التهديفية الأخيرة التي كان يحتاج إليها للإطاحة بيوفنتوس, الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي في آخر سبعة مواسم.

يشار إلى أن أنشيلوتي سبق له قيادة ميلان ويوفنتوس وريال مدريد وبايرن ميونيخ، كما حقق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات خلال مسيرته التدريبية.