لجنة زكاة دير البلح تزور عائلات شهداء مسيرة العودة

دير البلح / سما /

زارت لجنة زكاة دير البلح عشرة من عائلات شهداء مسيرة العودة وكسر الحصار في دير البلح وخارجها على رأسهم ايقونة مسيرات العودة ورمزها الشهيد المقعد إبراهيم ابو ثريا وقدمت لهم هدايا مالية وفاء لهم وتكريما لذويهم.

وقال ذياب الجرو رئيس لجنة زكاة دير البلح إن هذه الزيارة جاءت لمواساة هذه الأسر وتكريما لما بذلوه في سبيل الله ولنصرة الوطن.

وأوضح الجرو أن اللجنة ستكفل أبناء الشهداء المتزوجين وأن هذا هو أقل الوفاء لهم ولأسرهم.

وتعهد الجرو بمواصلة العمل في خدمة أبناء شعبنا الذي قدم النفيس والغالي نصرة لقضيته.