قلقيلية: حملة تبرع بالدم في مستشفى درويش نزال

قلقيلية / سما /

برعاية اللواء رافع رواجبه محافظ محافظة قلقيلية نظم البنك الوطني للدم بالتعاون مع مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية ونقابة الطب المخبري في المحافظة حملة تبرع بالدم وذلك في مقر المستشفى اليوم.

وشارك في الحملة المحافظ، العقيد شاهر شبيطة نائب قائد المنطقة وضباط من قوات الأمن الوطني، والدكتور ياسر رضوان نقيب الطب المخبري في المحافظة وطاقم من النقابة

وقامت طواقم المشفى والنقابة بإجراء الفحوصات اللازمة للمتبرعين وسحب وحدات الدم من المتبرعين الذين تنطبق عليهم شروط التبرع.

وخلال افتتاحه حملة التبرع شكر المحافظ الشركاء الذين نفذوا الحملة؛ كما شكر قوات الأمن الوطني على مساهمتها الفاعلة في حملة التبرع، مؤكدا على أهمية الحملة في شهر رمضان الفضيل لرفد بنك الدم بما يحتاجه من دم في هذا الوقت، مضيفا أن هذه الحملة مهمة جدا لنا كأبناء الشعب الفلسطيني خاصة أننا نتعرض باستمرار لاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، لذا من الواجب علينا تغذية بنك الدم الوطني بكميات كبيرة لكي تكون متوفرة باستمرار وفي أي وقت يحتاجها أي مصاب أو أي مريض.

من جهته قدم نقبب الطب المخبري محاضره توعيه للمتبرعين أكد فيها على أهمية التبرع بالدم من الناحيتين الصحيه والوطنية، داعيا كافة المؤسسات والأفراد للمشاركة في الحملة التي ستكون على مدار شهر رمضان.

وقام المحافظ بجوله في مختبر المستشفى استمع فيها إلى شرح مفصل حول آليات العمل في المختبر.