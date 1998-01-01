جودة البيئة: ثلاث مناطق صالحة للسباحة فقط على امتداد شاطئ غزة

غزة / سما/

أظهرت نتائج فحص أجرته سلطة جودة البيئة لتحديد مواقع السباحة الخالية من التلوث ان هناك ثلاث مناطق آمنة للسباحة فقط على امتداد شاطئ قطاع غزة.

وطالبت سلطة جودة البيئة وبلديات قطاع غزة ومصلحة مياه بلديات الساحل في ختام اجتماع مشترك بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والحكم المحلي الجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ موسم اصطياف 2018 الذي سيبدأ فعليا في منتصف الشهر المقبل.

وشددت سلطة جودة البيئة في بيان صدر عنها أمس على ضرورة اتاحة الفرصة لمواطني قطاع غزة للاصطياف بشكل آمن وتخفيض تلوث الشاطئ عن المستوى.

وأشارت إلى أن السبب الرئيس في تلوث شواطئ قطاع غزة جاء نتيجة لتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، ووصول عدد ساعات قطع الكهرباء الى 20 ساعة متواصلة، ما سبب تصريف أكثر من 115 ألف متر مكعب من المياه العادمة يوميا الى شاطئ البحر دون معالجة.

وكانت نتائج مراقبة جودة مياه شاطئ محافظات غزة لشهر نيسان الماضي، أكدت تلوث نحو 75% من شاطئ القطاع البالغ 40 كيلومترا.