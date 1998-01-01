التربية: لا زيارات تفقدية لقاعات الثانوية العامة "الإنجاز"

رام الله/سما/

شددت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان لها اليوم على ضرورة التزام الأفراد والمؤسسات بالقرار الخاص بإلغاء الزيارات التفقدية لقاعات امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، حرصاً على توفير أجواء مريحة للطلبة، والتقليل من رهبة الامتحان.

وأكدت اللجنة في بيانها، أن القرار الذي اتخذته مؤخراً وحظي بمباركة مجلس الوزراء؛ قوبل بترحيب كبير من مختلف الأطراف، مؤكدةً أن رئيس الوزراء ووزير التربية لن يقوما بأي زيارات لقاعات الامتحان، ولذا فإنه ومع قرب موعد بدء الامتحانات بعد غدٍ السبت؛ فإن الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات تؤكد أن لا استثناءات لهذا القرار، معبرةً عن أملها في تفهم الجميع من منطلق الحرص على المصلحة العامة.