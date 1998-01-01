جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان يصادق على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بصورة فورية في الضفة

الخميس 24 مايو 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يصادق على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بصورة فورية في الضفة



القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الجيش  الإسرائيلي افيغدور ليبرمان اليوم الخميس عن مصادقته على بناء 2500 وحدة استيطانية بصورة فورية بالضفة الغربية، وسيقوم ليبرمان الأسبوع المقبل بالحصول على موافقة مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات على الـ2500 الوحدة الجديدة للبناء بصورة فورية وتسريع عمليات اجراء المصادقة على 1400 وحدة أخرى في 30 مستوطنة في انحاء الضفة الغربية.

والمستوطنات المركزية التي ستحظى بالخطط الجديدة للبناء هي :"ارئيل -400 وحدة، معالية ادوميم 460 وحدة، معالية افرايم 45، كريات اربع 150، الفي مناشيه 40، افني حيفتس 130، حيننيت 80، حلميش 60، طلمون 180، نافيه دنييل 170 ، كفار عتسيون 160، تانا عومريم 130 وغيرها".

وكتب ليبرمان عبر تغريدة له على موقعه في تويتر، :"التزمنا بتسريع عمليات البناء في الضفة الغربية، وها نحن نفي بوعودنا. 2500 وحدة سكنية جديدة سنصادق عليها الأسبوع القادم في مجلس التخطيط من اجل البناء الفوري في عام 2018 . في الأشهر القريبة سنتوصل للمصادقة على الاف الوحدات الأخرى. سوف نستمر بتوطين وتطوير الضفة الغربية عن طريق الافعال".

#ليبرمان #استيطان #الضفة

أخبار ذات صلة

مستوطنات - ارشيف

نتنياهو يصادق على بناء 68 وحدة استيطانية شمال شرق رام الله بالضفة

مستوطنات - ارشيف

الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

تقرير : الاحتلال صادق على بناء أكثر من 19000 وحدة استيطانية في القدس خلال 2016

الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة قرب رام الله بدلا من مستوطنة عمونا

وحدة الظل -القسام

القسام تتحدث مجدداً عن وحدة الظل وتنشر صور جديدة لشاليط في الأسر

مستوطنات - ارشيف

إسرائيل تنوي إعادة بناء أربع مستوطنات تم إخلاؤها في شمالي الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: لأول مرة.. ضباط إسرائيليون يتحدثون عن أصعب قرارات واجهتهم على حدود غزة

الجهاد الاسلامي تهدد بقصف تل أبيب اذا استمرت الغارات على غزة

ماذا قال العالول حول اخر التطورات الصحية للرئيس عباس ؟

شاهد.."كلمة واحدة" تحيل مذيعة كويتية إلى التحقيق!

فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن الوحدة التي كان لها دور كبير في أحداث غزة

ميلادينوف : غزة على حافة الهاوية و يطرح خطة لانقاذ القطاع

ليبرمان: السلطة تحاول عبر تحركاتها قلب الساحة الدولية وهذا ما قاله عن رحيل ابو مازن ..

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

موقع عبري يزعم : "إسرائيل" تهدد الرئيس عباس والسبب غزة

السفير الأمريكي

السفير الأمريكي لدى إسرائيل : الفلسطينيون سيدفعون الثمن

اعتقال- ارشيف

دهس واعتقال منفذ عملية إطلاق النار على حاجز "النفق" غرب بيت جالا

حماس- ارشيف

تلفزيون عبري : عرض مصري وآخر قطري بشأن تفاهمات بين اسرائيل وحماس وهذه اهم التفاصيل..

جيش الاحتلال - ارشيف

فيديو: جيش الاحتلال يكشف عن الوحدة التي كان لها دور كبير في أحداث غزة