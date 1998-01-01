ليبرمان يصادق على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بصورة فورية في الضفة

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان اليوم الخميس عن مصادقته على بناء 2500 وحدة استيطانية بصورة فورية بالضفة الغربية، وسيقوم ليبرمان الأسبوع المقبل بالحصول على موافقة مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات على الـ2500 الوحدة الجديدة للبناء بصورة فورية وتسريع عمليات اجراء المصادقة على 1400 وحدة أخرى في 30 مستوطنة في انحاء الضفة الغربية.

والمستوطنات المركزية التي ستحظى بالخطط الجديدة للبناء هي :"ارئيل -400 وحدة، معالية ادوميم 460 وحدة، معالية افرايم 45، كريات اربع 150، الفي مناشيه 40، افني حيفتس 130، حيننيت 80، حلميش 60، طلمون 180، نافيه دنييل 170 ، كفار عتسيون 160، تانا عومريم 130 وغيرها".

وكتب ليبرمان عبر تغريدة له على موقعه في تويتر، :"التزمنا بتسريع عمليات البناء في الضفة الغربية، وها نحن نفي بوعودنا. 2500 وحدة سكنية جديدة سنصادق عليها الأسبوع القادم في مجلس التخطيط من اجل البناء الفوري في عام 2018 . في الأشهر القريبة سنتوصل للمصادقة على الاف الوحدات الأخرى. سوف نستمر بتوطين وتطوير الضفة الغربية عن طريق الافعال".