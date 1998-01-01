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موقع عبري يزعم : "إسرائيل" تهدد الرئيس عباس والسبب غزة

الخميس 24 مايو 2018 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يزعم : "إسرائيل" تهدد الرئيس عباس والسبب غزة



عكا للشؤون الإسرائيلية

كشف موقع "كان" العبري، مساء االأربعاء، عن تهديد "إسرائيل" للرئيس  الفلسطيني، محمود عباس، بعدم الاستمرار في تجميد رواتب الموظفين في غزة.

وزعم  الموقع العبري، إن "إسرائيل" هددت عباس في حال عدم الاستجابة، بخصم الأموال من عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية, لتحويلها إلى موظفي السلطة بغزة.

وادعى الموقع العبري، فإن أبو مازن يزيد الضغط على القطاع للانفجار بوجه "إسرائيل"، وأن الأخيرة حذرته وأوضحت له، أنك لست من يحدد متى تكون المواجهة القادمة في غزة ومتى لا تكون.

ووفقا لموقع "كان"، فإن تعاونًا بين "إسرائيل" والمجتمع الدولي من أجل حل الأزمة في غزة، وأن هناك ترتيبات دولية يجري العمل عليها من أجل التخفيف عن غزة وعدم الوصول لانهيار إنساني.

#غزة #اسرائيل #عباس

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