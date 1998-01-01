الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة نابلس واربعة شباب بينهم جريح من بلدة عزون شرق قليلية كما جرت عمليات دهم في مناطق اخرى من الضفة.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال داهمت عدة احياء في مدينة نابلس وبخاصة الجبل الشمالي وخلة العامود

كما اعتقلت كل من عبد الكريم العلبي وعبد هارون.

واعتقلت من بلدة عزون بقلقيلية، ٤ شبان، هم: الجريح عمرو ابو هنية، زكريا شبيطة، اسعد سويدان، قصي شاهر سليم .

وفي رام الله والبيرة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري برام الله .

واكد شهود وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال، بالقرب من حاجز النفق بمدينة بيت جالا.

وصادرت قوات الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة للمواطنين قرب الجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا غرب بيت لحم .