كم تقاضى الداعية عمرو خالد مقابل إعلان الدواجن؟

وكالات

كشفت صحيفة مصرية عن ما قالت إنه الأجر المادي الذي تلقاه الداعية عمرو خالد لقاء الإعلان الذي قام به لصالح شركة دواجن الوطنية، والذي أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام العربية.

ونقلت صحيفة الوفد المصرية عن ما قالت إنها "مصادر مطلعة" في شركة دواجن الوطنية، قولها إن عمرو خالد تقاضى 200 ألف جنيه (نحو 12 ألف دولار)، مقابل تأدية الإعلان، الذي قام بالاعتذار عنه في وقت لاحق، إلا أنه حصل على المبلغ.

وأضافت المصادر أن الشركة ستصدر بيان اعتذار للشعب المصري عن الإعلان، لافتة إلى أن مدير الشركة رفض فكرة الإعلان، غير أن إدارة التسويق أصرت عليها، قبل أن تقوم الشركة في وقت لاحق بحذف الإعلان عن حساباتها في التواصل الاجتماعي.